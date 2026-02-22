Meloni rinvia vertice con Macron ancora attriti tra i due leader

Il presidente del Consiglio ha deciso di posticipare il vertice con il presidente francese a causa di tensioni crescenti tra i due leader. La richiesta di rinvio è arrivata dopo settimane di divergenze su questioni di politica estera e accordi commerciali. Fonti ufficiali affermano che la scelta è stata condivisa, ma il confronto rimane sospeso. La sospensione del meeting segna un passo importante nelle relazioni tra Italia e Francia. La data del nuovo incontro non è ancora stata fissata.

Restano tesi i rapporti tra Roma e Parigi. Il vertice franco-italiano, che si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile tra il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarà rinviato a dopo il vertice del G7 di Evian a metà giugno. La conferma arriva da una fonte diplomatica, riportata da Afp, secondo la quale la richiesta di rinvio era stata presentata dal premier all’inquilino dell’Eliseo a margine del summit dell’Ue in Belgio lo scorso 12 febbraio. Meloni ha proposto che questo incontro ad alto livello, che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa, si tenga dopo il G7 del 15-17 giugno in Francia, sulle rive del Lago di Ginevra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

