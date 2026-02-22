meloni rinvia vertice con macron ancora attriti tra i due leader

Il presidente del Consiglio ha deciso di posticipare il vertice con il presidente francese a causa di tensioni crescenti tra i due leader. La richiesta di rinvio è arrivata dopo settimane di divergenze su questioni di politica estera e accordi commerciali. Fonti ufficiali affermano che la scelta è stata condivisa, ma il confronto rimane sospeso. La sospensione del meeting segna un passo importante nelle relazioni tra Italia e Francia. La data del nuovo incontro non è ancora stata fissata.

Restano tesi i rapporti tra Roma e Parigi. Il vertice franco-italiano, che si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile tra il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarà rinviato a dopo il vertice del G7 di Evian a metà giugno. La conferma arriva da una fonte diplomatica, riportata da Afp, secondo la quale la richiesta di rinvio era stata presentata dal premier all’inquilino dell’Eliseo a margine del summit dell’Ue in Belgio lo scorso 12 febbraio. Meloni ha proposto che questo incontro ad alto livello, che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa, si tenga dopo il G7 del 15-17 giugno in Francia, sulle rive del Lago di Ginevra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Rinviato il vertice tra Meloni e MacronIl vertice tra la premier Meloni e il presidente Macron è stato rinviato a causa di impegni imprevisti di entrambi i leader.

Vertice in Florida, concluso l'incontro tra Trump e Zelensky. Ora in corso il colloquio con i leader europei: c'è anche Meloni Si è concluso il vertice tra Trump e Zelensky in Florida, seguito dai colloqui con i leader europei, tra cui la premier Meloni.

Giorgia Meloni's Reaction as French President Macron Comes Late to G7 Dinner

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Italia-Francia, rinviato il vertice bilaterale previsto ad aprile tra Meloni e Macron; Italia-Francia, il vertice programmato ad aprile slitta a giugno; Meloni-Macron. Slitta il vertice intergovernativo tra Italia e Francia; Vertice Francia-Italia, rinviato l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron.

Italia-Francia, rinviato il vertice bilaterale previsto ad aprile tra Meloni e MacronLeggi su Sky TG24 l'articolo Italia-Francia, rinviato il vertice bilaterale previsto ad aprile tra Meloni e Macron ... tg24.sky.it

Italia-Francia, avanti piano. Rinviato il vertice bilateraleLa premier Giorgia Meloni chiede un posticipo del vertice bilaterale italo-francese e l'Eliseo accetta rendendo pubblica la notizia attraverso fonti diplomatiche. Non si conoscono le ragioni di questa ... ansa.it

Il vertice franco-italiano, che si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile con Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, sarà rinviato a dopo il vertice del G7 di Evian a metà giugno. Lo ha confermato oggi una fonte diplomatica - scrive la Afp - secondo la quale la richi - facebook.com facebook

Il vertice franco-italiano, che si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile con #EmmanuelMacron e #GiorgiaMeloni, sarà rinviato a dopo il vertice del G7 di Evian a metà giugno. Lo ha confermato oggi una fonte diplomatica - scrive la Afp - secondo la quale la ric x.com