Vertice in Florida concluso l' incontro tra Trump e Zelensky Ora in corso il colloquio con i leader europei | c' è anche Meloni

Si è concluso il vertice tra Trump e Zelensky in Florida, seguito dai colloqui con i leader europei, tra cui la premier Meloni. Secondo Mosca, Putin e Trump si riaggiorneranno dopo l'incontro con Zelensky, mentre si discute di questioni che potrebbero influenzare la situazione in Ucraina e le prospettive di tregua. La partita diplomatica prosegue con attenzione e riserbo, nel tentativo di trovare soluzioni durature.

