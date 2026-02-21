Rinviato il vertice tra Meloni e Macron
Il vertice tra la premier Meloni e il presidente Macron è stato rinviato a causa di impegni imprevisti di entrambi i leader. La decisione è stata comunicata poche ore prima dell’incontro, originariamente previsto per questa settimana. La nuova data, ancora da fissare, si ipotizza sarà a metà giugno. I due governi confermano l’importanza di mantenere il dialogo, ma le rispettive agende complicano la pianificazione. La riunione si terrà in un momento di tensione tra Italia e Francia.
Sarà rinviato a metà giugno, data ancora da definirsi, il vertice franco-italiano, tra la premier Meloni e il presidente Macron. Si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile, e invece si svolgerà dopo il vertice del G7 di Evian. Lo ha comunicato una fonte diplomatica, secondo la quale, la richiesta di rinvio era stata fatta a Macron da Meloni a margine del summit dell'Ue in Belgio il 12 febbraio. Meloni ha chiesto che l'incontro che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa, si tenga dopo il G7.
LA RECONTRE MELONI - MACRON
