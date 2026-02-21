Rinviato il vertice tra Meloni e Macron

Il vertice tra la premier Meloni e il presidente Macron è stato rinviato a causa di impegni imprevisti di entrambi i leader. La decisione è stata comunicata poche ore prima dell’incontro, originariamente previsto per questa settimana. La nuova data, ancora da fissare, si ipotizza sarà a metà giugno. I due governi confermano l’importanza di mantenere il dialogo, ma le rispettive agende complicano la pianificazione. La riunione si terrà in un momento di tensione tra Italia e Francia.

19.30 Sarà rinviato a metà giugno,data ancora da definirisi,il vertice franco-italiano,tra la premier Meloni e il presidente Macron.Si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile,e invece si svolgerà dopo il vertice del G7 di Evian. Lo ha comunicato una fonte diplomatica, secondo la quale,la richiesta di rinvio era stata fatta a Macron da Meloni a margine del summit dell'Ue in Belgio il 12 febbraio.Meloni ha chiesto che l'incontro che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa,si tenga dopo il G7. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mercosur rinviato, l’Italia fa saltare i piani di Bruxelles. Il ruolo della strana coppia Macron-MeloniIl rinvio dell’accordo Mercosur, previsto inizialmente per dicembre e ora spostato a gennaio, scuote le strategie europee.

Macron cambia l’agenda del G7, rinviato il vertice per un evento di arti marziali alla Casa Bianca nel giorno del compleanno di TrumpIl vertice del G7 è stato rinviato a causa di un evento inaspettato: un incontro di arti marziali alla Casa Bianca in occasione del compleanno di Trump.

LA RECONTRE MELONI - MACRON

