Meloni e la sentenza sulla Sea Watch Il governo vuole i giudici come leoni sotto il trono del sovrano? | Il commento

Giorgia Meloni critica la sentenza sulla Sea Watch, accusando la magistratura di interferire nelle decisioni del governo. La leader ritiene che i giudici abbiano preso una posizione politica e che questa influenzi le politiche migratorie italiane. La questione divide l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sulla autonomia del sistema giudiziario. Meloni invita a riflettere sul ruolo della giustizia nel contesto delle scelte di governo. La discussione si concentra sulla legittimità delle decisioni giudiziarie.

di Alberto Iannuzzi* Nel copione ormai consolidato dello scontro tra politica e magistratura, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad agitare lo spettro della “giustizia politicizzata ”. Stavolta il casus belli è la sentenza che ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire i danni causati dal fermo della nave “ Sea Watch “. Si tratta di una delle tante, centinaia di decisioni, che vengono prese ogni giorno dai Tribunali d’Italia, che riconoscono il diritto al risarcimento in favore di chi subisce un danno derivante da un comportamento illegittimo. Secondo Palazzo Chigi, però, si tratta di una decisione assurda, surreale e soprattutto “ politicizzata “, mossa dall’intento di ostacolare la politica governativa volta a contrastare l’immigrazione illegale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Governo Meloni impugna la sentenza sulla Sea WatchIl governo ha deciso di impugnare la decisione giudiziaria che ha obbligato tre ministeri a pagare un risarcimento all’organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch.

Anche La Russa contro i giudici sulla Sea Watch: “La abnormità della sentenza è sotto gli occhi di tutti”Ignazio La Russa ha criticato la sentenza sulla Sea Watch, definendola “abnorma” e evidente a tutti.

