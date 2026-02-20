Governo Meloni impugna la sentenza sulla Sea Watch

Il governo ha deciso di impugnare la decisione giudiziaria che ha obbligato tre ministeri a pagare un risarcimento all’organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch. La causa nasce da un'operazione di soccorso in mare che ha suscitato polemiche tra le autorità italiane. La sentenza ha attirato l’attenzione dei media e ha generato dibattiti sul rispetto delle normative nazionali. La vicenda continua a tenere banco nel confronto pubblico e politico.

Il governo impugna la sentenza sulla Sea Watch, che ha condannato 3 ministeri a risarcire l'organizzazione umanitaria tedesca. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.