Meloni | con queste Olimpiadi il nome dell’Italia risuona nel mondo

Le Olimpiadi hanno portato il nome dell’Italia in tutto il mondo, grazie alle imprese degli atleti italiani. La vittoria di medaglie e le performance sorprendenti hanno attirato l’attenzione internazionale, facendo crescere il riconoscimento del nostro paese. Numerosi spettatori hanno seguito le gare in diretta, creando un’onda di entusiasmo nel pubblico. La competizione ha rafforzato l’immagine dell’Italia come nazione sportiva e determinata. La prossima sfida attende gli atleti italiani per consolidare questo successo.

«Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l'Italia ancora a lungo. Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell'Italia nel mondo con risultati straordinari». Lo ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni nel giorno di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. «Un ringraziamento sincero - aggiunge la premier - va a tutte le donne e gli uomini impegnati nell'organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti, nelle Forze dell'ordine, nel soccorso sanitario e nei servizi pubblici, hanno lavorato con dedizione per garantire sicurezza, efficienza e offrire al mondo un'immagine di bellezza e competenza che ha dato lustro all'intera Nazione.

Competitività, Meloni: «I temi sono molti. A nome dell’Italia mi concentrerò sui prezzi dell’energia»Il premier Meloni ha sottolineato che i prezzi dell’energia sono al centro delle sue attenzioni durante l’incontro europeo al Castello di Alden Biesen, in Belgio.

Le Olimpiadi “made in Italy” già stupiscono il mondo, cerimonia nel segno dell’orgoglio e dell’identitàQuesta sera lo stadio di San Siro ha fatto tremare il pubblico con un boato che ha annunciato l’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

