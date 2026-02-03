Dopo mesi di silenzio, Piper Niven torna a parlare ai fan. La wrestler britannica ha aggiornato sui suoi problemi di salute e sulla sua voglia di tornare a combattere. La Niven spiega che sta lavorando duramente per recuperare, ma ancora non sa quando potrà salire di nuovo sul ring. I tifosi sono in trepidazione, sperano di rivederla presto in azione.

Piper Niven ha finalmente rotto il silenzio con un aggiornamento sentito sulle sue condizioni di salute e sull’incertezza che circonda il suo futuro sul ring. La Superstar della WWE, assente dal dal 22 agosto 2025 (puntata di SmackDown ), ha condiviso un messaggio su Twitter il 2 febbraio per spiegare la sua lunga assenza e ciò che sta affrontando lontano dalle telecamere. Piper Niven: “Spero di tornare sul ring”. Lo scorso settembre erano circolate voci secondo cui Niven potesse essere alle prese con un infortunio potenzialmente “career-ending”, ma fino ad ora i fan non avevano ricevuto aggiornamenti diretti da lei: “In questo momento sto bene! Mi dispiace essere stata così silenziosa”, ha scritto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Piper Niven aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo mesi di assenza

