Il Renate conclude il girone di andata della Serie C al nono posto, grazie a una vittoria per 3-0 contro la Pro Patria allo stadio “Speroni”. La squadra biancazzurra si presenta al giro di boa con un buon rendimento, consolidando la propria posizione in classifica e rafforzando la propria tradizione positiva contro i tigrotti, con la terza vittoria consecutiva in trasferta.

Nono posto al giro di boa per il Renate che saluta un buon 2025 rifilando tre reti al fanalino di coda Pro Patria allo stadio “Speroni“ che si conferma terra di conquista, in tempi recenti, per le pantere che collezionano nella tana dei tigrotti la terza vittoria consecutiva. Questa è sicuramente la più netta, vuoi per la bravura della squadra di Foschi a incanalare già nel primo tempo la gara nei binari a lei più congeniali e vuoi anche per il momento abbastanza cattivo attraversato dai bustocchi. Dopo 120 secondi Bonetti ha messo immediatamente in chiaro le cose, Mastromonaco l’ha messa in ghiaccio a metà primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie c. Il Renate chiude nono al giro di boa grazie alla tripletta a Busto

