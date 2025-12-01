Aurora Brindisi si arrende al Lecce al tie-break | una sconfitta che pesa e invita alla riflessione
Una serata iniziata nel segno del ricordo e del rispetto, con il tributo a Federica De Luca e al piccolo Andrea, vittime di violenza di genere. Le due squadre hanno posato insieme sottorete con palloncini bianchi, rose e lo striscione dedicato all’iniziativa #ilvolleyperfedericaeandrea, prima di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Aurora Brindisi si arrende al Lecce al tie-break: una sconfitta che pesa e invita alla riflessione - Un punto conquistato che serve unicamente a muovere la classifica, ma non può essere considerato soddisfacente ...