Mediterraneo | Lorefice accusa Politiche UE uccidono vite negate

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, denuncia che le politiche dell’UE e dell’Italia causano la perdita di molte vite nel Mediterraneo. La causa è il rifiuto di adottare misure di salvataggio più efficaci, che porta a naufragi e morti tra i migranti. Le tragedie aumentano ogni giorno, lasciando senza speranza molte famiglie. Lorefice chiede un cambiamento immediato nelle strategie di gestione delle emergenze nel mare.

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha espresso profonda preoccupazione per le continue tragedie nel Mediterraneo, definendo le vittime dell’immigrazione come conseguenza diretta di politiche europee e italiane che privilegiano il contenimento e l’abbandono rispetto alla salvaguardia della vita umana. La riflessione giunge nel giorno della commemorazione delle vittime dell’immigrazione nel porto di Trapani, un evento che richiama l’attenzione sulle drammatiche condizioni affrontate da chi cerca rifugio e una vita migliore. La commemorazione di oggi, sottolinea l’arcivescovo Lorefice, rappresenta un richiamo urgente a rompere il silenzio e a risvegliare la coscienza di tutti, spesso intorpidita da scelte politiche che ignorano i diritti fondamentali dell’essere umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

SeaWatch: Terza nave nel Mediterraneo e sfida al governo sulle nuove politiche migratorie.SeaWatch ha annunciato di aver schierato una terza nave nel Mediterraneo, sfidando apertamente le nuove politiche migratorie del governo italiano e promettendo di disobbedire alla consegna dei migranti in Albania o Tunisia.

Ep.728 – Delitto di Garlasco: il giallo delle intercettazioni di Sempio negate a Stasi – Via libera degli Stati Ue alla stretta sui rimpatriL'episodio 728 approfondisce il caso del delitto di Garlasco, analizzando il mistero delle intercettazioni di Sempio negate a Stasi e le implicazioni legali.

L’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice ricorda con gratitudine Mons. Crispino Valenziano Insigne liturgista, tra i "fondatori" della Facoltà Teologica di Sicilia, è scomparso all'età di 94 anni nel giorno in cui il convegno da lui ideato e promosso ("Mediterraneo, m - facebook.com facebook

