Ep728 – Delitto di Garlasco | il giallo delle intercettazioni di Sempio negate a Stasi – Via libera degli Stati Ue alla stretta sui rimpatri

L'episodio 728 approfondisce il caso del delitto di Garlasco, analizzando il mistero delle intercettazioni di Sempio negate a Stasi e le implicazioni legali. Nel frattempo, gli Stati membri dell'UE approvano misure più restrittive sui rimpatri, mentre emergono nuove dichiarazioni di De Rensis al pm Napoleone riguardo a Venditti.

Delitto di Garlasco: il giallo delle intercettazioni di Sempio negate a Stasi. De Rensis al pm Napoleone: “Mai chiesti a Venditti”. Ma è smentito dalle carte. Nuovi dettagli sulla perizia genetica, il dna del 37enne è fino a 2mila volte più probabile di quello di 2 “ignoti” nel mondo. Via libera degli Stati Ue alla stretta sui rimpatri e a nuove norme su paesi terzi sicuri. Approvato anche il piano di solidarietà per i ricollocamenti. Piantedosi: “Italia soddisfatta, si rilanciano anche i centri in Albania. Formula1, dopo una stagione da “profondo rosso” la Ferrari punta già al 2026, tra dubbi e tensioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it