Meccanica umbra i dati Le top 100 sfiorano i sei miliardi di fatturato

Il settore della meccanica in Umbria ha registrato un fatturato vicino ai sei miliardi di euro, un dato che riflette una crescita stabile. La causa principale deriva dalla digitalizzazione e dalla spinta verso la sostenibilità, che hanno modificato i processi produttivi. Tuttavia, le aziende affrontano sfide legate alle tensioni internazionali e alla diminuzione delle esportazioni verso Germania e Francia. Questi fattori influenzano le prospettive di crescita per il futuro immediato.

Il settore della meccanica in Italia e anche in Umbria attraversa una fase di trasformazione strutturale spinta dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità, con una previsione di crescita dei fatturati più moderata nel biennio 2025-2026 rispetto al rimbalzo post-Covid, influenzata dalle tensioni internazionali e flessioni nell'export Ue, in particolare verso Germania e Francia. Fra le migliori 100 aziende della meccanica con sede legale in Umbria, solo 7 compagini nel 2024 hanno chiuso l'esercizio in perdita a significare quanto la grande tradizione del comparto in regione possa garantire un livello di redditività adeguato.