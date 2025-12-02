L’analisi di Assolombarda Le mille imprese al top Fatturato da 69,8 miliardi

Il fatturato è in calo, ma le imprese brianzole si confermano comunque in buona salute con redditività e numero di aziende in utile molto elevati. La conferma arriva da un gruppo di realtà produttive, le Top 1.000, che nel 2024 ha fatto registrare ricavi complessivi per 69,8 miliardi, in lieve contrazione (2,3%) rispetto al 2023. L’economia della provincia di Monza e Brianza ha attraversato un periodo di diffusa incertezza, che ha pesato sulla performance. Nel 2024, il Pil è aumentato solo dello 0,2%, una netta decelerazione nel confronto con gli anni precedenti dovuta alla stazionarietà dell’industria (produzione manifatturiera a -0,3%) e al rallentamento dei servizi (fatturato corrente in aumento contenuto del 3,3%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’analisi di Assolombarda. Le mille imprese al top. Fatturato da 69,8 miliardi

