Il nostro comparto moda | ecco le top 20 che sfiorano 1,7 miliardi di fatturato

Da lanazione.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia si conferma capitale della moda con le sue aziende di tessile e abbigliamento. La Brunello Cucinelli Spa guida la classifica, con un fatturato che supera di gran lunga le altre. Seguono Luisa Spagnoli Spa e Fabiana Filippi Spa, che completano la top 20 del settore, il quale sfiora i 1,7 miliardi di euro.

Perugia, 4 febbraio 2026 – La miglior azienda umbra di tessile e abbigliamento, manco a dirlo, è la Brunello Cucinelli Spa che quanto a fatturato precede Luisa Spagnoli Spa e Fabiana Filippi Spa. A registrare il podio è la Esg 89 Group che realizzato con il team di ricerca l’analisi del comparto e da cui emerge che le top 20 aziende della moda umbra producono un fatturato che supera ampiamente il miliardo e mezzo, un Ebitda (redditività operativa di un’azienda escludendo interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) complessivo vicino ai 400 milioni di euro e una redditività generale che sfiora l’8%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il nostro comparto moda ecco le top 20 che sfiorano 17 miliardi di fatturato

© Lanazione.it - Il nostro comparto moda: ecco le top 20 che sfiorano 1,7 miliardi di fatturato

Approfondimenti su Perugia Moda

L’analisi di Assolombarda. Le mille imprese al top. Fatturato da 69,8 miliardi

Quanto vale davvero la moda italiana, fatturato da 92,9 miliardi ma è in calo

La moda italiana, conosciuta nel mondo per la qualità e l’eleganza, registra un fatturato di 92,9 miliardi di euro, ma attraversa un periodo di contrazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Perugia Moda

Argomenti discussi: Commercialisti, al via confronto su prevenzione dei rischi nel settore moda; Moda, faccia a faccia Storari-Sburlati per affrontare i problemi del settore; Federazione Moda Italia lancia l’allarme, Zanzini: Il mercato sta scendendo in caduta libera; Fashion Integrity.

il nostro comparto modaTavolo della Moda Emilia Romagna: il punto del compartoTavolo della Moda Emilia Romagna: il punto del comparto. Colla: «Vogliamo assicurare ogni sforzo, attraverso i bandi, per garantire il sostegno a uno dei comparti strategici del nostro territorio». ilnordestquotidiano.it

il nostro comparto modaLanfranchi (Lampo): La filiera fa da ammortizzatore per il comparto modaC'è anche la primavera/estate 2027 di Lampo sotto i riflettori di Milano Unica, la fiera tessile giunta alla sua 42esima ... pambianconews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.