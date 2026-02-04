Il nostro comparto moda | ecco le top 20 che sfiorano 1,7 miliardi di fatturato

Perugia si conferma capitale della moda con le sue aziende di tessile e abbigliamento. La Brunello Cucinelli Spa guida la classifica, con un fatturato che supera di gran lunga le altre. Seguono Luisa Spagnoli Spa e Fabiana Filippi Spa, che completano la top 20 del settore, il quale sfiora i 1,7 miliardi di euro.

Perugia, 4 febbraio 2026 – La miglior azienda umbra di tessile e abbigliamento, manco a dirlo, è la Brunello Cucinelli Spa che quanto a fatturato precede Luisa Spagnoli Spa e Fabiana Filippi Spa. A registrare il podio è la Esg 89 Group che realizzato con il team di ricerca l’analisi del comparto e da cui emerge che le top 20 aziende della moda umbra producono un fatturato che supera ampiamente il miliardo e mezzo, un Ebitda (redditività operativa di un’azienda escludendo interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) complessivo vicino ai 400 milioni di euro e una redditività generale che sfiora l’8%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La moda italiana, conosciuta nel mondo per la qualità e l’eleganza, registra un fatturato di 92,9 miliardi di euro, ma attraversa un periodo di contrazione.

