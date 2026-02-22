Mc da favola batte il X Martiri

Il Modena Cavezzo ha vinto contro il X Martiri, grazie a una prestazione di grande intensità. La causa principale è stata l’attacco efficace dei modenesi, che hanno segnato tre gol decisivi. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2, permettendo alla squadra di salire a una sola lunghezza dai ferraresi e di superare il Lucrezia, che era fermo per il turno di riposo. La gara ha mostrato l’energia della squadra di casa e la determinazione di ottenere punti importanti.

© Ilrestodelcarlino.it - Mc da favola, batte il X Martiri

Il Modena Cavezzo regala un'altra grande prestazione e piega 3-2 anche il X Martiri terzo, salendo a -1 dai ferraresi e scavalcando il Lucrezia, fermo per riposo nella 7^ di ritorno di A2. La sblocca da fuori area Cellurale con una grande conclusione nel sette, poi il palo dice di no a Raiola e si va al riposo sull'1-0 nonostante il dominio gialloblù. Nella ripresa altro palo su punizione di Akram Ben Saad, che poi fa 2-0 su assist di Raiola. I ferraresi accorciano, ma subito Raiola ruba palla al portiere e firma il 3-1 da metacampo prima del 2-3 ospite che però i gialloblù difendono bene nel finale e con la quarta vittoria nelle 5 gare del ritorno confermano il momento d'oro.