Francesco Maestrelli, tennista italiano del ranking ATP 141, ha conquistato il passaggio al secondo turno dell’Australian Open 2026. All’esordio nel tabellone principale di uno Slam, il giovane toscano ha battuto al quinto set il francese Terence Atmane, qualificandosi per affrontare ora Novak Djokovic. Un risultato importante che segna un passo avanti nella sua carriera nel circuito internazionale.

Francesco Maestrelli, numero 141 Atp, vola al secondo turno dell’Australian Open 2026. Il toscano, all’esordio nel tabellone principale di uno Slam, la spunta al quinto set sul francese Terence Atmane (n.64 Atp), con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-1, al termine di un match durato 3 ore e 28 minuti. Dopo le vittorie nelle qualificazioni contro Giustino, Seyboth Wild e Lajovic, per Maestrelli arriva anche il successo in un main draw, il primo in carriera in un Major. L’azzurro attende al secondo turno il pluricampione Novak Djokovic che al primo turno ha eliminato lo spagnolo Martinez. Bellucci eliminato da Ruud Si ferma al primo turno il cammino di Mattia Bellucci all’Open d’Australia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Australian Open, favola Maestrelli: batte Atmane e al secondo turno affronterà Djokovic

Australian Open 2026, impresa di Francesco Maestrelli: l’azzurro vola al secondo turno. Ma rischia di trovare Djokovic

All'Australian Open 2026, Francesco Maestrelli si distingue nel suo primo Slam, qualificandosi per il secondo turno dopo una vittoria in cinque set contro Terence Atmane. La sua prestazione, durata oltre tre ore, segnala un promettente inizio di carriera per il giovane tennista italiano, che ora si prepara ad affrontare possibili sfide future, incluso un eventuale incontro con Novak Djokovic.

FAVOLA A MELBOURNE! Francesco Maestrelli piega Atmane dopo una maratona nel suo debutto Slam e avanza agli Australian Open

Francesco Maestrelli ha inaugurato con successo il suo debutto agli Australian Open 2026, superando al primo turno Terence Atmane dopo una lunga maratona di oltre tre ore. L’azzurro, qualificato e al suo primo main draw di un Grand Slam, ha dimostrato grande tenacia, vincendo in cinque set e avanzando nel torneo di Melbourne. Questa vittoria segna un importante traguardo nella sua carriera tennistica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Australian Open, non solo Sinner: la favola di Maestrelli che batte Atamane - Chi è il 'piccolo Medvedev' che vive una favola all'Happy Slam - Non solo re Jannik (Sinner) e il principe Lorenzo (Musetti) che sogna di entrare tra i top 3 al mondo. affaritaliani.it