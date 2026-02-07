Il Napoli torna a puntare su Rrahmani, che questa volta partirà titolare. Mazzocchi e Politano sono pronti a rientrare dopo i problemi fisici, ma l’infermeria resta ancora piena. La squadra ha bisogno di questi recuperi per rafforzare la formazione e affrontare le prossime sfide con più sicurezza.

Il Napoli ritrova un punto fermo, ma continua a fare i conti con un’infermeria ancora affollata. In vista della trasferta di Genova, Antonio Conte può accogliere con soddisfazione il rientro di Amir Rrahmani, pronto a riprendere posto dal primo minuto al centro della difesa. Un recupero pesante, perché la solidità del reparto arretrato cambia sensibilmente con o senza il centrale kosovaro in campo. Il sorriso dell’allenatore, però, resta parziale. La lista degli indisponibili resta lunga e condiziona inevitabilmente le scelte tecniche. Alla gara del Ferraris non prenderanno parte Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour e David Neres, tutti alle prese con percorsi di recupero che richiedono ancora tempo e cautela. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rrahmani torna titolare: Mazzocchi e Politano verso il rientro

Approfondimenti su Rrahmani Titolare

Dopo settimane di infortuni, il Napoli si avvicina al rientro di Mazzocchi e Rrahmani.

Aggiornamenti dall'infermeria del Napoli: Rrahmani e Politano sono indisponibili per la prossima partita contro la Juventus.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rrahmani Titolare

Argomenti discussi: Quando tornano gli infortunati del Napoli: Rrahmani, Politano, Milinkovic-Savic, Gilmour e Anguissa, chi rientra col Genoa e chi con la Roma; Napoli, gli aggiornamenti sul rientro di Rrahmani. Le novità su Milinkovic, Mazzocchi e Politano; Genoa-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv | Anteprima 24ª giornata Serie A; Formazioni Napoli-Parma, le ultimissime di Sky - sorpresa Conte: novità sulle fasce, Lang torna titolare.

Il Napoli recupera Rrahmani ma non Politano e Mazzocchi: il punto dell'infermeria azzurraAntonio Conte sorride a metà per il recupero di Amir Rrahmani che partirà titolare contro il Genoa: il suo recupero è sicuramente una bellissima notizia per il reparto ... tuttonapoli.net

Rrahmani ha recuperato, titolare con il Genoa. Politano e Mazzocchi sono outLa vera notizia dell’allenamento congiunto che ieri il Napoli ha svolto al centro sportivo di Castel Volturno con il Giugliano è il ritorno in campo di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha recupera ... msn.com

#Genoa-#Napoli: la probabile formazione di Conte. A destra c'è Gutierrez, Rrahmani torna titolare facebook

Torna Rrahmani col Genoa! Sky: "Sarà subito titolare, le scelte di Conte" x.com