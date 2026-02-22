Matteo Sorci da record | 5643 punti ai Campionati Italiani indoor di Padova – Gli Highlights

Matteo Sorci ha superato il suo precedente record di 5643 punti ai Campionati Italiani indoor di Padova, grazie a una prova intensa e precisa. La sua performance, che include un salto di 4 metri, ha portato il giovane atleta a migliorarsi di 70 punti rispetto a un mese fa. La gara ha visto Sorci concentrato e determinato, dimostrando una crescita notevole nella sua carriera. La sua performance si può definire un passo avanti nel suo percorso atletico.

Il 17enne dell’Atletica Perugia Team, in diretta su Atletica Italiana TV, migliora di 70 punti il suo stesso record stabilito appena un mese fa, trascinato da un 4.50 nell’asta e da una chiusura da urlo nei 1000 metri. Dietro di lui un podio tutto 2008: Cristofaro secondo, Montin e Schoepf terzo e quarto. Una generazione che promette benissimo. A Padova, nella seconda giornata dei Campionati Italiani indoor di Prove Multiple giovanili, trasmessi in diretta streaming su Atletica Italiana TV, Matteo Sorci torna a stupire. Il 17enne dell’Atletica Perugia Team firma un nuovo record italiano juniores di eptathlon con 5643 punti, migliorando di 70 lunghezze il primato che lui stesso aveva stabilito appena il 18 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Sportface.it

