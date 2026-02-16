Campionati Italiani Allievi Indoor | Succo da record risultati e highlights

Domenica di grande spettacolo nella seconda giornata dei Campionati italiani allievi indoor di Ancona. Qui puoi trovare il racconto della giornata ed anche gli highlights della competizione. Bellissima domenica di sport ad Ancona in vista dei tanto attesi Europei Under 18 in programma a Rieti. Protagonista assoluta ancora una volta Alessia Succo, che nei 60 ostacoli continua a riscrivere la storia italiana: la piemontese ferma il cronometro a 8.05, migliorando di due centesimi la sua già straordinaria migliore prestazione mondiale under 18. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Oggi ad Ancona si sono svolti i Campionati Italiani Allievi Indoor, dove Doualla ha dominato la scena con una prestazione eccezionale.

Kelly Doualla e Alessia Succo hanno aperto con vittorie chiare le gare di salto in lungo e 60 metri, portando in alto il nome dell’Italia tra le giovani promesse dell’atletica.

