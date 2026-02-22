Mattarella e Meloni | oro olimpico per l’Italia che brilla a Verona

Mattarella e Meloni ricevono l’ordine olimpico in oro per aver promosso con determinazione i Giochi di Milano Cortina 2026. La decisione arriva dopo mesi di impegno e di sforzi concreti per portare l’evento in Italia. La premiazione si è svolta durante la cerimonia di chiusura, alla presenza di rappresentanti internazionali. La loro azione ha rafforzato il ruolo del Paese nel panorama sportivo globale. La scelta del Comitato Olimpico Internazionale sottolinea il valore del lavoro svolto finora.

La cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 si è conclusa con un riconoscimento di altissimo livello per il Presidente della Sergio Mattarella e per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: l’ordine olimpico in oro, la massima onorificenza del Comitato Olimpico Internazionale. L’evento, tenutosi all’arena di Verona, ha celebrato il successo dei Giochi e il contributo italiano allo sport mondiale. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha annunciato il conferimento dell’ordine al termine della conferenza stampa che ha fatto il bilancio dei Giochi. L’assegnazione dell’ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni sottolinea il ruolo fondamentale che Italia ha svolto nell’organizzazione e nella riuscita dell’evento, ma anche il suo impegno costante per la promozione dello sport e dei suoi valori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

