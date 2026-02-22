?Massacra di botte la mamma durante la cena del suo ventesimo compleanno poi fugge e si getta in mare | Riccardo Merkuri trovato morto

Riccardo Merkuri ha perso la vita dopo aver aggredito la madre durante la cena del suo ventesimo compleanno, poi si è gettato in mare. La lite improvvisa ha scatenato la fuga e il tragico gesto che ha portato al suo ritrovamento nel porto di Civitanova Marche. La famiglia era presente nella casa al momento dell’incidente. La polizia sta indagando sulle cause di questa drammatica escalation. La comunità di Pollenza si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.

È stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova Marche (Macerata) il corpo senza vita di Riccardo Merkuri, il 20enne di Pollenza (Macerata) che venerdì sera, 20 febbraio, aveva aggredito la madre a pugni nel corso di una lite e poi era scappato con l'auto verso la costa: dalle immagini di videosorveglianza era emerso che il giovane sembrava essersi lanciato ed essere caduto in mare nella zona dove era stata trovata la sua auto. Da ieri pomeriggio carabinieri, polizia ma anche vigili del fuoco e guardia costiera stavano cercando il ragazzo in mare, con droni e sub, nell'area portuale di Civitanova Marche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

ULTIM’ORA Riccardo Merkuri, 20 anni, è stato trovato morto in mare a Civitanova Marche Era scomparso dopo aver aggredito la madre nella casa di Pollenza. La donna è ricoverata in gravi condizioni - facebook.com facebook

#civitanova, epilogo drammatico: recuperato il corpo senza vita di #riccardo merkuri GUARDA I VIDEO x.com