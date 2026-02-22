Mary L Trump la nipote di Donald a La7 | È un bullo non sta bene psicologicamente e fisicamente Va fermato Monito a Meloni e all’Ue

Mary L. Trump ha dichiarato a La7 che il presidente è un bullo, motivando le sue parole con il suo comportamento aggressivo e problemi di salute mentale. La sua critica si rivolge anche a leader europei e a Meloni, invitandoli a intervenire. Trump ha aggiunto che si tratta di una persona pericolosa, che mette a rischio la stabilità politica. La sua testimonianza riguarda le sue preoccupazioni sulla condotta dell’attuale presidente.

“ Bullo, matto o cattivo? Ma perché dobbiamo scegliere? Potremo dire che lui è tutte e tre queste cose “. È l’ironica risposta che Mary Lea Trump, nipote del presidente degli Usa, dà a Massimo Gramellini, nella trasmissione In altre parole (La7), circa le condizioni psicofisiche dello zio. Mary Lea Trump, psicologa clinica americana, commentatrice politica e autrice del bestseller “Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo”, è figlia di Fred Trump Jr., il fratello maggiore di Donald Trump, che è morto prematuramente nel 1981. Sullo stato psichico dello zio, osserva: “Lui è sicuramente un bullo, il che gli consente chiaramente di raggiungere i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Mio zio Donald, l’uomo più pericoloso del mondo; Mary Trump nipote di Donald contro lo zio da Vespa, la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso al mondo; Mary Trump su Donald: Da psicologa credo sia un uomo che non sta bene dal punto di vista psicologico, cognitivo e fisico; Sul Venerdì, l’intervista alla nipote di Trump: Donald è pericoloso.

