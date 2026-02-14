Donald Trump la nipote Mary | È un bugiardo patologico Sull’attentato non ci hanno raccontato tutto

Mary Trump, nipote di Donald Trump, ha accusato lo zio di essere un bugiardo patologico e ha detto che le informazioni sull’attentato contro di lui non sono state raccontate tutta la verità. La sua frase arriva dopo aver ascoltato le versioni ufficiali e si è detta convinta che ci siano dettagli nascosti. Nel corso di un’intervista su Rai1, ha anche criticato le sue azioni politiche e il suo comportamento personale, aggiungendo che l’atteggiamento di Donald Trump ha influenzato negativamente l’immagine pubblica della famiglia.

Nuove dichiarazioni critiche di Mary Trump, nipote del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in un'intervista a "Cinque Minuti" su Rai1 ha espresso giudizi durissimi sullo zio, sia sul piano politico sia personale. Mary Trump, psicologa e autrice di un libro molto critico nei confronti della famiglia, ha definito il presidente un "bugiardo patologico", accusandolo di aver mentito ripetutamente durante il suo mandato, non solo agli americani ma anche agli alleati internazionali. "Un Paese sempre più polarizzato". Nel corso dell'intervista, Mary Trump ha sostenuto che le politiche del presidente starebbero causando danni negli Stati Uniti e a livello globale.