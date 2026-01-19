addio a valentino garavani morto a 93 anni lo stilista e ultimo imperatore della moda camera ardente a roma a spazio pm23

È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni. La camera ardente sarà allestita a Roma presso lo spazio PM23, mentre i funerali si terranno venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

I funerali si terranno venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma Valentino Garavani è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, orgoglio italiano nel mondo e definito "ultimo imperatore della moda", si è.

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni.

È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesseValentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato.

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in stile glamour senza tempo - Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. quotidiano.net