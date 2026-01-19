Addio a Valentino Garavani morto a 93 anni lo stilista e ultimo imperatore della moda famoso per il ' Rosso' azienda venduta nel 2012 per $700mln

È deceduto Valentino Garavani, stilista italiano noto come “ultimo imperatore della moda”. Nato nel 1932, ha creato un marchio di lusso riconosciuto a livello internazionale e ha lanciato la celebre tonalità di rosso, il “Rosso Valentino”. Nel 2012, ha venduto la sua azienda per circa 700 milioni di dollari. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama della moda italiana e mondiale.

