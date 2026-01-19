Addio a Valentino Garavani morto a 93 anni lo stilista e ultimo imperatore della moda famoso per il ' Rosso' azienda venduta nel 2012 per $700mln
Valentino è famoso sia per il suo brand, con l'azienda venduta nel 2012 per $700 milioni ad un fondo del Qatar, sia per l'iconico Rosso Valentino. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in stile glamour senza tempo - Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. quotidiano.net
