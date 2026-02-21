Milano-Cortina fa volare Rai2 Stefano De Martino supera ancora Gerry Scotti

Milano-Cortina ha portato un aumento degli ascolti su Rai2, dove Stefano De Martino ha superato Gerry Scotti nel gradimento del pubblico. La trasmissione di De Martino ha attirato più spettatori rispetto alla concorrenza, registrando picchi di ascolto significativi. La competizione tra i conduttori si fa più accesa, mentre gli spettatori scelgono con attenzione cosa seguire. La serata si conclude con numeri che sorprendono gli analisti.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, L'Eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni raggiungere una media di 2.563.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah conquista invece 2.063.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio su ghiaccio totalizza 2.488.000 spettatori pari al 12.6%. Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar con Johnny Depp sigla una media di 1.008.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 il film Cattiverie a domicilio segna 803.000 spettatori (4.4%).