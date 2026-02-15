Clerici supera De Filippi De Martino meglio di Gerry Scotti bene il pattinaggio su ghiaccio

Antonella Clerici ha battuto Maria De Filippi nelle preferenze degli spettatori, grazie alla finale di The Voice Kids trasmessa su Rai1. La vittoria di Matteo Trullo ha attirato circa 3 milioni di persone, facendo salire gli ascolti e superando lo show della conduttrice di Mediaset. Intanto, su Canale 5, Gerry Scotti si è trovato in ombra rispetto a Marco De Martino, che ha ottenuto risultati migliori con il suo programma. Nel frattempo, il pattinaggio su ghiaccio ha riscosso un buon successo di pubblico, con le esibizioni più viste della serata.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la finale di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici (con la vittoria di Matteo Trullo) vincere la serata con una media di 3.382.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 C'è Posta per Te con Maria De Filippi sigla invece una media di 3.272.000 spettatori con uno share del 22.1% (La Buonanotte: 1.103.000 - 13.6%). Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 registrano una media di 1.488.000 spettatori pari all'8.4% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 il fim Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone con Ben Stiller diverte 679.