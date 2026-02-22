Marelli | Non doveva essere annullato il gol di Gutierrez

Marelli afferma che il gol di Gutierrez non doveva essere annullato, perché l’arbitro ha sbagliato nel valutare il fallo. La decisione ha generato molte polemiche tra tifosi e analisti, in particolare per la posizione del difensore avversario. Durante la trasmissione su Dazn, Marelli ha spiegato che l’azione era regolare e che l’errore arbitrale ha influenzato il risultato della partita. La questione resta al centro del dibattito tra appassionati.

A Dazn l'ex arbitro Marelli ha commentato gli episodi dubbi di Atalanta- Napoli che stanno facendo discutere Le parole di Marelli. Sul calcio di rigore non dato: "Si parlava di un presunto calcio di rigore: c'è stato un contatto tra le ginocchia, ma Hien non compie alcun movimento verso Hojlund. Dal mio punto di vista, il rigore non c'era, quindi la decisione di revocarlo è corretta". Sul gol annullato a Gutierrez: "Molto complesso l'episodio del gol di Gutierrez. Chiffi lascia correre, entrambi si aiutano con le braccia, non capisco perché la rete sia stata annullata, forse c'è stata collaborazione con l'assistente ma anche se c'è una leggerissima trattenuta col braccio di Hojlund sul fianco di Hien, io francamente non vedo fallo.