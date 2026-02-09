Moviola Juve-Lazio Marelli dubbioso | Annullato il gol di Koopmeiners ma c’era rigore

Il match tra Juventus e Lazio si è concluso con molte polemiche sulla moviola. Marelli ha sollevato dubbi sull’episodio che ha coinvolto Koopmeiners, il cui gol è stato annullato, ma allo stesso tempo ha parlato di un possibile rigore non concesso. La decisione ha acceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando aperti molti dubbi sulla corretta interpretazione dell’azione.

Il pareggio tra Juventus e Lazio si porta dietro una scia di discussioni arbitrali legate a un episodio chiave del primo tempo che avrebbe potuto cambiare l'inerzia del match. Protagonista è Teun Koopmeiners, che aveva trovato la gioia del primo gol in bianconero, strozzata però in gola dal fischio del direttore di gara Marco Guida. Sull'episodio è intervenuto l'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, che ha analizzato la dinamica in due tempi. Se sulla rete annullata la decisione sembra ineccepibile — «Rete correttamente annullata perché Thuram impatta sull'azione saltando al momento del tiro», ha spiegato Marelli, confermando il fuorigioco attivo del francese che ostruiva la visuale di Provedel — il vero dubbio riguarda ciò che è accaduto pochi istanti prima.

