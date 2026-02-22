Marche | Sindaci all’assessore 1,5M€ a rischio per telemedicina

L’assessore regionale alla sanità delle Marche ha incontrato i sindaci di Cantiano, Frontone e Sassoferrato per discutere delle risorse destinate alla telemedicina, che rischiano di essere ridotte di 1,5 milioni di euro. La causa principale riguarda tagli ai finanziamenti che mettono a rischio i servizi sanitari nelle zone più isolate. Durante l'incontro, i sindaci hanno espresso preoccupazione per il futuro delle strutture locali e per la continuità delle cure. La Regione sta valutando soluzioni per mantenere gli interventi necessari.

Aree Interne al Microscopio: Calcinaro Ascolta i Sindaci sulla Sanità Marche. L’assessore regionale alla sanità delle Marche, Paolo Calcinaro, ha affrontato questa settimana le problematiche relative alla sostenibilità dei servizi sanitari nelle aree interne della regione, incontrando i sindaci di Cantiano, Frontone e Sassoferrato. L’incontro, svoltosi ad Ancona, ha coinvolti Alessandro Piccini, Daniele Tagnani e Maurizio Greci, i quali hanno portato all’attenzione dell’assessore le sfide specifiche che le loro comunità si trovano ad affrontare. Al centro del dibattito, la Strategia nazionale per le aree interne (Snai) e la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, in particolare quelle derivanti dalla programmazione ministeriale 2014-2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Marche, assessore lavoro ha incontrato HP Composites

L’assessore Marini ha fatto l’ingresso in Civici MarcheL’assessore Benilde Marini di Cagli ha annunciato il suo ingresso nel movimento Civici Marche, che in Regione è rappresentato dal vicepresidente Giacomo Rossi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I sindaci di Corinaldo e Castelleone di Suasa compatti: No al termovalorizzatore nel nostro territorio; Sanità, per l’Assemblea dei sindaci un faccia a faccia con l’assessore; Piano regionale rifiuti Marche, Corinaldo dice no all’inceneritore; Urbino, la diagnosi di Calcinaro ai sindaci pesaresi: Sanità, tre criticità principali: pronto soccorso, liste d'attesa e carenza di...

Piano regionale rifiuti Marche, Corinaldo dice no all’inceneritorePiano regionale rifiuti Marche, Corinaldo no all’inceneritore, il territorio ospita la discarica che smaltisce i rifiuti di Ancona ... ecodallecitta.it

Termovalorizzatore a Corinaldo? I sindaci dicono no: Il territorio ha già datoL'incontro con l'assessore regionale Tiziano Consoli Una posizione giustificata e legittima. L'assessore regionale Tiziano Consoli, con delega alla tutela del paesaggio, cave, rifiuti, edilizia pubbli ... youtvrs.it

Ieri pomeriggio sono intervenuto all'Assemblea precongressuale della UIL Marche: un interessante confronto con amministratori, sindaci, associazionismo su #infrastrutture e #servizi, #sviluppo e #comunità. - facebook.com facebook