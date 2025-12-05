Marche assessore lavoro ha incontrato HP Composites

Massima attenzione da parte della Regione Marche alle situazioni di crisi industriale che interessano il territorio. Con questo obiettivo, l’assessore al Lavoro Tiziano Consoli ha incontrato a Palazzo Raffaello i vertici e le rappresentanze sindacali dei dipendenti di HP Composites. L’azienda. L’azienda, specializzata nel settore automotive e con sede a Campolungo (Ascoli Piceno), sta attraversando una fase critica che ha portato alla richiesta di cassa integrazione straordinaria per 537 dipendenti. Dal 1° ottobre la misura è applicata in modo rotativo a circa 100 lavoratori. L’incontro. Durante l’incontro, la direzione aziendale ha illustrato il piano di risanamento che punta all’efficientamento dei processi produttivi e alla diversificazione dei prodotti verso nuovi settori anticiclici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

