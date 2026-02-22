manuel bortuzzo a domenica in la sorpresa della nuova fidanzata serena

Manuel Bortuzzo ha deciso di partecipare a Domenica In dopo aver incontrato Serena Padovano, che ha conosciuto durante un viaggio in montagna. La sua presenza in tv serve a condividere il percorso di recupero e a presentare il volto della persona che lo sostiene quotidianamente. Bortuzzo parla apertamente delle sfide affrontate e delle emozioni legate alla nuova relazione, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita recente. La puntata prosegue con altri ospiti e racconti.

Manuel Bortuzzo è tornato in televisione. A Domenica In per fare un bilancio degli ultimi anni della sua vita ma anche per presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata: Serena Padovano. Un amore sbocciato solo da qualche mese ma già importante, tanto che il nuotatore non ha nascosto di sognare un futuro insieme. Manuel Bortuzzo, l’intervista a Domenica In. La storia di Manuel Bortuzzo è una storia che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere negli anni, ma che per gli appassionati di sport era già iniziata molto prima, quando il suo nome era tra le promesse più luminose del nuoto italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, Serena Padovano (e chi sono le sue ex prima di lei)Manuel Bortuzzo ha iniziato una relazione con Serena Padovano, dopo aver concluso una precedente esperienza sentimentale.

“Sono stata strumentalizzata” Costanza Di Stefano, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, attacca il nuotatore, per il modo in cui avrebbe deciso di gestire la loro storia e la successiva separazione. Cosa ha raccontato dopo mesi dalla fine della loro storia - facebook.com facebook