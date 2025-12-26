Manuel Bortuzzo parla della sua fidanzata | Con Serena nulla di forzato o costruito stiamo bene insieme
Manuel Bortuzzo parla della sua fidanzata, Serena Padovano, con cui ha ufficializzato la relazione lo scorso novembre. L'atleta dice di star bene e di vivere questa storia con naturalezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata, la dedica social a Serena Padovano: “Sei arrivata in punta di piedi”
Leggi anche: Manuel Bortuzzo svela la sua nuova fidanzata: conosci Serena Padovano
Manuel Bortuzzo celebra un anno d'amore con la fidanzata Serena: un viaggio romantico insieme; Manuel Bortuzzo festeggia un anno d’amore.
Manuel Bortuzzo parla della sua fidanzata: “Con Serena nulla di forzato o costruito, stiamo bene insieme”” - Manuel Bortuzzo parla della sua fidanzata, Serena Padovano, con cui ha ufficializzato la relazione lo scorso novembre ... fanpage.it
“Ho cominciato una nuova relazione con Serena, quando ci siamo conosciuti ci siamo dimenticati di presentarci”: parla Manuel Bortuzzo - Il nuotatore si racconta al Corriere della Sera: "Stiamo semplicemente bene insieme, non ci interessa dove siamo o cosa facciamo" ... ilfattoquotidiano.it
Manuel Bortuzzo: «Io e Serena non ci esponiamo troppo. Ogni volta che ci vediamo è un po’ come il primo giorno» - Manuel Bortuzzo li racconta così al Corriere della Sera, come incroci improvvisi capaci di cambiare ... msn.com
«Il golf, come il nuoto, è una sfida con te stesso. Sei solo, devi tirare fuori la versione migliore di te, senza scuse». Manuel Bortuzzo lo dice senza giri di parole, e ascoltandolo si capisce subito che non sono frasi fatte. La sua storia è fatta di coincidenze che se - facebook.com facebook
Manuel Bortuzzo: «Ho iniziato una nuova relazione, ogni volta è come il primo giorno. E ora guardo negli occhi il mio allenatore» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.