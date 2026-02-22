Manna sfogo durissimo | Gol annullato? Imbarazzante e vergognoso Non vogliamo fare la figura dei cogl… Anche a Torino…

Manna critica duramente la decisione dell’arbitro che ha annullato un suo gol durante la partita a Torino, definendola “imbarazzante e vergognosa”. L’attaccante si è mostrato molto deluso, sottolineando che la squadra non vuole assomigliare a chi si lascia condizionare dagli errori arbitrali. La sua protesta è stata pubblicata sui social e ha attirato l’attenzione di molti tifosi. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati.

