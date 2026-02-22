Manna sfogo durissimo | Gol annullato? Imbarazzante e vergognoso Non vogliamo fare la figura dei cogl… Anche a Torino…
Manna, sfogo durissimo: «Gol annullato? Imbarazzante e vergognoso. Non vogliamo fare la figura dei cogl.». Le parole del ds del Napoli. Durissimo sfogo a Dazn di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, dopo la sconfitta dei partenopei a Bergamo con l’Atalanta. Al centro della polemica arbitrale non solo la cancellazione del rigore su Hojlund ma anche l’ annullamento di un successivo gol azzurro per un contratto ancora tra il danese e Hien. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Questa roba è incommentabile. Non c’è nessun contatto, nessun fallo di Hojlund. Per me il check col VAR non c’è stato, si è ripreso subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
