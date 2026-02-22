Gol annullato al Napoli la rabbia di Manna | Incommentabile Non c’è nessun tocco è oggettivo Sennò facciamo la figura dei cogl…

Giovanni Manna ha criticato duramente un gol annullato al Napoli, sostenendo che non c’era nessun tocco e definendo l’episodio incommentabile. Il direttore sportivo si è espresso con rabbia, sottolineando che l’arbitro avrebbe dovuto intervenire in modo diverso. L’episodio ha provocato una forte reazione e alimentato discussioni tra i tifosi. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Napoli, che si aggiunge alle polemiche sulla decisione arbitrale.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna furioso ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata a Bergamo c ontro l’Atalanta a causa di alcuni episodi. Atalanta-Napoli 2-1, lo sfogo di Manna sul gol annullato a Gutierrez per fallo inesistente di Hojlund su Hien. “È incommentabile perché lasciamo stare il rigore, facciamo un gol, non c’è nessun fallo e non capisco come faccia a fischiare. Per me il check non c’è stato perché abbiamo ripreso il gioco subito. È una stagione complicata con tanti infortuni, andavamo in vantaggio due a zero a Bergamo, è imbarazzante. Dov’è il fallo qui (rivedendo le immagini) io non capisco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gol annullato al Napoli: chi decide il frame? La verità sul “braccio” di MazzocchiIn occasione di Napoli-Parma, il gol di McTominay è stato annullato a causa di un fuorigioco di Pasquale Mazzocchi, deciso attraverso l’analisi del frame.

Napoli, il ds Manna furioso: “Dov’è il fallo di Hojlund? Questa cosa è incommentabile, cosi ci sta a fare il VAR? Perchè….”Il direttore sportivo del Napoli, Manna, si è scagliato contro il VAR dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Il gol annullato al Napoli contro Parma per fuorigioco #arbitro #seriea #golannullato #paulnanfah

Alisson Santos segna, arbitro annulla: cos'è successo in Atalanta-NapoliGol annullato al Napoli con Alisson Santos. Oggi, domenica 22 febbraio, i partenopei sfidano l' Atalanta a Bergamo nella trasferta valida per la 26esima giornata di Serie A, in una partita segnata anc ... adnkronos.com

Napoli, il gol annullato a Gutierrez una decisione assurdaIl commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni sulla decisione dell'arbitro Chiffi nel match tra l'Atalanta e gli azzurri ... corrieredellosport.it

A Sky non hanno dubbi: “Napoli danneggiato dall’arbitro Chiffi. Adottati metri diversi per rigore e gol annullato” Bucciantini: “Quel che colpisce è la non coerenza degli episodi, delle decisioni arbitrali". Minotti: “Il secondo gol era buono, il Napoli avrebbe chiuso - facebook.com facebook

Dubbi su dubbi sul gol annullato al #Napoli per un presunto fallo di #Hojlund su #Hien #Chiffi fischia subito, check velocissimo e gioco che riparte subito. Per #Marelli non c'è niente: "Faccio davvero fatica a vedere un fallo..." #AtalantaNapoli #Atalant x.com