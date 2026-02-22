Manna esplode nel post gara | Incommentabile annullare quel gol Non c’era contatto è imbarazzante

Giovanni Manna critica l’arbitraggio dopo aver visto l’episodio che ha annullato un gol del suo team, sostenendo che non c’era contatto e definendo l’azione imbarazzante. Ha spiegato che l’annullamento ha influenzato negativamente il morale dei giocatori e ha sottolineato come l’errore abbia alterato la dinamica della partita. Manna si è mostrato molto irritato per la decisione presa e ha chiesto maggiore attenzione da parte degli arbitri in situazioni simili.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel post partita di Bergamo, ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna non usa mezzi termini e punta il dito contro l’episodio che, a suo dire, ha cambiato l’inerzia della sfida contro l’ Atalanta. Al centro delle sue parole il gol annullato a Gutierrez in avvio di ripresa per un presunto fallo di Hojlund su Hien, una decisione che ha scatenato la furia del dirigente azzurro. “Questa cosa è incommentabile”, esordisce Manna con tono durissimo. “L asciamo stare l’episodio del rigore nel primo tempo. Ripartiamo, facciamo gol, non c’è nessun contatto, non c’è nessun fallo, non capisco come faccia a fischiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Juve, Comolli nel post gara: «Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo»Comolli ha commentato la partita tra Juve e Inter, definendo la scena imbarazzante e sottolineando che questa immagine è stata vista in tutto il mondo.

Gol annullato al Napoli, la rabbia di Manna: “Incommentabile. Non c’è nessun tocco, è oggettivo. Sennò facciamo la figura dei cogl…”Giovanni Manna ha criticato duramente un gol annullato al Napoli, sostenendo che non c’era nessun tocco e definendo l’episodio incommentabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Omicidio Zoe Trinchero, in un audio il duro sfogo della mamma contro Alex Manna >> https://buff.ly/hNcuaFa - facebook.com facebook