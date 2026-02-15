Juve Comolli nel post gara | Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo

Comolli ha commentato la partita tra Juve e Inter, definendo la scena imbarazzante e sottolineando che questa immagine è stata vista in tutto il mondo. La causa di questa reazione è stata la reazione dei giocatori dopo il gol vittoria, con un'esplosione di tensione che ha coinvolto anche l’arbitro. La partita, conclusa 3-2 a favore dell’Inter, ha acceso le discussioni tra tifosi e commentatori, anche grazie alle immagini di nervosismo che sono circolate sui social.