Continuano le decisioni calate dall’alto Si amplia il dibattito sul futuro di Cerano

Continuano le decisioni prese senza un reale coinvolgimento della comunità. La questione sul futuro di Cerano solleva un dibattito importante sulla trasparenza e la partecipazione dei cittadini nelle scelte che riguardano il territorio. A seguito della provocazione di Dott. Francesco Ria su LeccePrima, si apre un confronto necessario per approfondire le modalità di governance e per favorire un dialogo più aperto e condiviso.

Egregio Dott. Francesco Ria, colgo con interesse la provocazione lanciata sulle pagine di LeccePrima.Mi occupo di ambiente ed energia da più di 15 anni e la centrale Federico II è spesso stata al centro di discussioni, lavori, che mi hanno coinvolto. Ricordo con affetto il piano energetico.

