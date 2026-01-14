Continuano le decisioni calate dall’alto Si amplia il dibattito sul futuro di Cerano

Continuano le decisioni prese senza un reale coinvolgimento della comunità. La questione sul futuro di Cerano solleva un dibattito importante sulla trasparenza e la partecipazione dei cittadini nelle scelte che riguardano il territorio. A seguito della provocazione di Dott. Francesco Ria su LeccePrima, si apre un confronto necessario per approfondire le modalità di governance e per favorire un dialogo più aperto e condiviso.

