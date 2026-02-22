Manfredi | Per il programma proposte concrete su scuola e sanità

Manfredi afferma che le promesse sulla scuola e sulla sanità sono insufficienti senza azioni concrete. La causa deriva dalla necessità di risposte reali alle esigenze delle comunità, che chiedono interventi tangibili. Ha sottolineato l’importanza di dedicare risorse e sforzi specifici per migliorare servizi essenziali. La sua proposta punta a strategie chiare e pratiche, che possano portare risultati visibili nel breve termine. La discussione si concentra sulla priorità di interventi immediati e realizzabili.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Serve una politica di verità, meno slogan e promesse, ma fatti concreti che guardano agli interessi dei cittadini. Se vogliamo riportare le persone a votare e prendercene cura, bisogna garantire i servizi. I servizi universali e pubblici locali sono il fondamento della democrazia. Dopo la guerra, quando è stata scritta la Costituzione, per far rinascere il Paese sono stati fatti piano scuola, piano casa, piano sulla salute. Alla fine nel 2026 dobbiamo rimpiangere Fanfani”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, intervenendo della Conferenza nazionale degli eletti di Avs, in corso a Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il plauso di Tajani: «Proposte concrete, non è un board d’affari»Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha elogiato le proposte presentate al “Donald Trump Peace Institute”, sottolineando che si tratta di iniziative concrete e non di semplici riunioni di affari.

Salerno merita serietà, competenze e proposte concreteIl consigliere comunale di Salerno, che presiede la Commissione Trasparenza, ha criticato la mancanza di proposte concrete e serietà nel dibattito politico locale.

