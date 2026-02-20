Il plauso di Tajani | Proposte concrete non è un board d’affari

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha elogiato le proposte presentate al “Donald Trump Peace Institute”, sottolineando che si tratta di iniziative concrete e non di semplici riunioni di affari. Tajani è salito sul palco con un cappellino Maga, ascoltando le note di Andrea Bocelli, e ha commentato che il meeting ha portato idee pratiche per la pace. Tra i partecipanti si notano rappresentanti politici e diplomatici provenienti da diversi Paesi. L’evento si svolge in un clima di confronto diretto e senza formalismi.

La pietra sopra Il vicepremier in missione negli Usa come «osservatore». Le opposizioni: «Così Italia umiliata, una vergogna la legittimazione» La pietra sopra Il vicepremier in missione negli Usa come «osservatore». Le opposizioni: «Così Italia umiliata, una vergogna la legittimazione» Seduto vicino a Gideon Sa'ar, l'omologo israeliano con cui parlotta in attesa del padrone di casa e cui solo poche settimane fa ha inviato una lettera di protesta dopo che due carabinieri sono stati minacciati in Cisgiordania, è l'unico con un livello di rappresentanza così alta tra i grandi paesi europei, di fatto numero due nell'esecutivo.