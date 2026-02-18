Salerno merita serietà competenze e proposte concrete

Il consigliere comunale di Salerno, che presiede la Commissione Trasparenza, ha criticato la mancanza di proposte concrete e serietà nel dibattito politico locale. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui i cittadini cercano soluzioni chiare ai problemi quotidiani, come il mantenimento delle strade e il miglioramento dei servizi pubblici. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze reali di chi vive in città, chiedendo impegni concreti da parte dei candidati.

SALERNO – Un richiamo alla concretezza e al rispetto dei problemi reali della città. È il senso dell’intervento del consigliere comunale e presidente della Commissione Trasparenza, che torna a far sentire la propria voce nel confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Il dibattito che sta animando la scena cittadina “è sempre più sterile” e, in alcuni passaggi, rischia di apparire “irrispettoso” rispetto alle priorità dei salernitani, che – sottolinea – chiedono risposte su sicurezza, servizi e, più in generale, su una gestione attenta e credibile della cosa pubblica. “Si parla di nomi e coalizioni, ma quali proposte?”. 🔗 Leggi su Zon.it

