mamme pusher in auto con droga e figli piccoli due casi in campania

Una donna di 45 anni, coinvolta in attività di spaccio, è stata fermata in auto con il suo bambino di cinque anni in Costiera Sorrentina. Un altro caso si è verificato in provincia di Caserta, dove un bambino di 10 anni era presente come passeggero in un veicolo di un’altra donna accusata di traffico di droga. Entrambi i genitori sono stati fermati, mentre i figli erano con loro al momento dell’intervento. La presenza dei minori desta preoccupazione tra le autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Una mamma pusher di 45 anni in compagnia del figlio di cinque anni arrestata in costiera sorrentina, caso analogo in provincia di Caserta dove il bambino inconsapevole passeggero in auto di anni ne ha 10. Sono gli arresti messi a segno dai carabinieri in due distinti controlli antidroga. A Sant'Agnello i carabinieri della stazione di Sorrento hanno fermato un'auto a un posto di blocco. A bordo una 45enne di Pompei con il figlio: la donna, visibilmente agitata, ha attirato l'attenzione dei militari che le hanno sequestrato nove dosi di cocaina. In caserma, la donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio.

Spaccio in strada a Giugliano: fermati in auto con la droga, arrestati due pusherA Giugliano, due pusher sono stati arrestati dai Carabinieri mentre spacciavano droga in strada.

Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli: le fiamme nel locale lavanderiaUn incendio ha colpito la lavanderia dell’Icam, l’istituto che ospita mamme detenute con bambini piccoli, situato in via Macedonio Melloni.

