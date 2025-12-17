Droga in auto | pusher 23enne fermato con oltre un etto di cocaina

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Fondi durante un'operazione di prevenzione, trovandolo in possesso di oltre un etto di cocaina. L'intervento delle forze dell'ordine si inserisce in un più ampio piano di controlli per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della comunità. La scoperta sottolinea l'importanza di attività di sorveglianza costante per combattere il fenomeno dello spaccio.

Trovato in possesso di oltre un etto di cocaina, un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla polizia a Fondi nell’ambito delle intensificate attività di controllo finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti.In particolare, nel corso di un servizio di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Blitz nell'appartamento di un pusher: scoperto oltre un etto di droga, tra "fumo" e cocaina

Leggi anche: Preso corriere della droga Maxi sequestro al Vialone Un giovane di 20 anni fermato dai carabinieri a bordo di un’auto sospetta Aveva con sé oltre due chili e mezzo di hashish destinati ai pusher delle pinete

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lancia la droga per non farsi arrestare: l'hashish si infila nel finestrino aperto di un'auto in transito; Napoli: Spaccio a piazza Cavour. Il pusher getta la droga nel finestrino aperto. Carabinieri arrestano 33enne; Varcaturo, il pusher della porta accanto: arrestato 23enne insospettabile con 400 grammi di marijuana; Giugliano, 23enne arrestato per droga: in casa aveva 400 grammi di marijuana.

Lancia la droga per non farsi arrestare e finisce nel finestrino aperto di un’auto che passava - Un pusher, durante un controllo, ha lanciato via delle sostanze stupefacenti ed il pacchetto è caduto in un’auto che stava camminando. dailynews24.it