Malore durante una passeggiata a cavallo Antonio muore sotto gli occhi degli amici

Bresciatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata limpida, una cavalcata tra i filari della Franciacorta e la leggerezza di qualche ora trascorsa in compagnia. Doveva essere un momento di serenità, una parentesi lontana dal lavoro e dalla routine. Invece, per Antonio Ferrari, 55 anni, quella passeggiata a cavallo si è trasformata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

