Malore durante la passeggiata con il fidanzato giovane perde conoscenza in via Ascenzi

Una giovane donna ha perso conoscenza in via Ascenzi, nel cuore di Viterbo, mentre passeggiava con il suo fidanzato. La donna si è accasciata improvvisamente, creando scompiglio tra i passanti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di portarla in ospedale. La strada è rimasta chiusa per qualche minuto, mentre si interveniva. La ragazza è ora sotto osservazione, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Momenti di apprensione in pieno centro storico a Viterbo. Una giovane ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in via Ascenzi, dove stava passeggiando insieme al fidanzato. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 27 gennaio nello spazio tra la fine di via Valle piatta e l'inizio del Sacrario. La ragazza avrebbe perso conoscenza all'improvviso e il compagno, spaventato, ha immediatamente lanciato l'allarme, richiamando l'attenzione dei passanti e contattando i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con ambulanza e automedica: hanno prestato le prime cure alla giovane prima di trasferirla in ospedale per gli accertamenti del caso.

