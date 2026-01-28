Malore durante la passeggiata con il fidanzato giovane perde conoscenza in via Ascenzi

Da viterbotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna ha perso conoscenza in via Ascenzi, nel cuore di Viterbo, mentre passeggiava con il suo fidanzato. La donna si è accasciata improvvisamente, creando scompiglio tra i passanti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di portarla in ospedale. La strada è rimasta chiusa per qualche minuto, mentre si interveniva. La ragazza è ora sotto osservazione, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Momenti di apprensione in pieno centro storico a Viterbo. Una giovane ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in via Ascenzi, dove stava passeggiando insieme al fidanzato. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 27 gennaio nello spazio tra la fine di via Valle piatta e l'inizio del Sacrario. La ragazza avrebbe perso conoscenza all'improvviso e il compagno, spaventato, ha immediatamente lanciato l'allarme, richiamando l'attenzione dei passanti e contattando i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con ambulanza e automedica: hanno prestato le prime cure alla giovane prima di trasferirla in ospedale per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

