Main Event annunciato per La Battaglia di Trivignano – Atto IV

La Battaglia di Trivignano – Atto IV si presenta come un momento cruciale per la scena locale, offrendo uno spettacolo di wrestling dal vivo studiato per emozionare un pubblico eterogeneo. L’evento, fissato per sabato 21 marzo 2026 a Trivignano (VE), promette ritmo serrato, intensità e una cornice di intrattenimento pensata per essere accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al genere. Il match clou della serata è definito come un incontro senza squalifiche tra due sfidanti di rilievo: Karim Brigante e Josh Gasparini. L’impostazione senza restrizioni aggiunge una dimensione di imprevedibilità e dinamicità, offrendo uno scontro destinato a mettere alla prova resistenza, tecnica e istinto dei protagonisti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

