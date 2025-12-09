Dopo l’odierna puntata di RAW è stato annunciato un vero e proprio DREAM MATCH che andrà in scena questo sabato a Saturday Night’s Main Event. Nello specifico, si tratterà di un Tag Team match in cui i campioni di coppia di RAW, AJ Styles e Dragon Lee sfideranno in un first time ever il team composto dall’atleta di NXT e nuovo #1 contender al titolo di Oba Femi, Je’Von Evans e il TNA X-Division Champion, Leon Slater. Talk about a dream match. #WWERAW pic.twitter.comwjHScWW5Oq — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) December 9, 2025 Si tratta della seconda interazione tra Leon e AJ dopo quella vista a Slammiversary, show TNA in cui la leggenda della compagnia ebbe un faccia a faccia con il nuovo campione X-Division concedendogli la propria “benedizione”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Annunciato un Dream match per Saturday Night’s Main Event