La Battaglia di Trivignano Atto IV | annunciato il evento di wrestling

La Battaglia di Trivignano torna con un nuovo evento di wrestling. Laguna Wrestling ha annunciato che il prossimo appuntamento si svolgerà di nuovo dal vivo, portando sul ring i migliori talenti italiani. L’evento promette emozioni e spettacolo, attirando gli appassionati di questo sport che vogliono vedere da vicino le gare e i colpi dei loro beniamini. La data è già fissata e l’attesa cresce tra i fan, pronti a vivere un’altra serata di adrenalina.

Laguna Wrestling annuncia il ritorno del wrestling dal vivo con un evento dedicato al talento italiano e all'emozione dello spettacolo in scena. intitolata La battaglia di trivignano, la serata è prevista per sabato 21 marzo 2026 e si svolgerà a trivignano (ve), offrendo al pubblico una formula pensata per valorizzare protagonisti, rivalità e momenti di suspense tipici del wrestling dal vivo. la manifestazione rappresenta un nuovo passo per una scena veneta in crescita, orientata a proporre uno spettacolo di alto livello con personaggi ben accolti dal pubblico e incontri costruiti su misura per l'evento.

