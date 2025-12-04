Vibo Valentia I Carabinieri organizzano un incontro contro le truffe agli anziani

di Pino Cinquegrana * Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 17:30 – Auditorium Valentianum, Piazza San Leoluca Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia promuove un importante evento informativo dal titolo “Contro le truffe agli anziani”, rivolto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui principali raggiri che colpiscono le persone anziane. L’incontro, che si terrà presso l’Auditorium Valentianum in Piazza San Leoluca a Vibo Valentia, avrà inizio alle ore 17:30 e rappresenta un’occasione per informare i cittadini, in particolare la fascia più vulnerabile della popolazione, sui meccanismi delle truffe più diffuse e su come difendersi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. I Carabinieri organizzano un incontro contro le truffe agli anziani

