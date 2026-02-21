Macerata | Via Roma chiusa un mese traffico in tilt e task force
A Macerata, via Roma rimane chiusa per un mese a causa di lavori di ristrutturazione. La chiusura causa gravi disagi nel centro storico, rallentando il traffico e creando code agli incroci principali. La polizia locale ha istituito una task force per gestire la situazione e indirizzare gli automobilisti. Le possibili alternative di percorso sono già segnalate ai residenti e ai pendolari. La chiusura si protrarrà fino alla fine di aprile.
Macerata a Fermo: Via Roma Chiude, la Task Force si Schiera per un Mese di Disagi. Macerata si prepara ad affrontare un periodo di significativi cambiamenti alla sua viabilità. A partire dalle 14 di oggi, via Roma, arteria fondamentale per l’accesso e l’uscita dalla città, è stata chiusa al traffico per consentire il completamento dei lavori relativi al nuovo sottopasso. Una task force composta da agenti della polizia locale e un considerevole numero di volontari è stata mobilitata per gestire i flussi di traffico e assistere gli automobilisti durante questo periodo di disagi, previsto dall’amministrazione comunale per circa un mese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Macerata isolata: Sambucheto chiusa, traffico in tilt e deviazioniA causa della chiusura di Sambucheto, la circolazione a Macerata si blocca e il traffico si accumula nelle vie principali.
